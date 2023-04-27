Інфляція знижується: що трапилося

Під час брифінгу НБУ з монетарної політики, передає 24 Канал, повідомили, що інфляція з початку року знижується. І це відбувається навіть швидше, ніж очікувалося раніше.

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У березні темпи зростання споживчих цін сповільнилися до 21,3% в річному вимірі. Послабленню інфляційного тиску сприяли достатня пропозиція продовольства та пального, а також досить швидке відновлення енергетичної системи від наслідків російських терактів,

– повідомляє регулятор.

На зниження інфляції вплинули такі чинники:

поліпшення інфляційних очікувань з початку року на тлі емісійного фінансування,

зміцнення готівкового курсу гривні,

підвищення популярності гривневих активів, на що спрямовувалися вжиті НБУ заходи.

Прогноз щодо рівня інфляції / Інфографіка НБУ

Тиск все ще зберігається

Попри те, що інфляція знижується, залишається тиск на виробниці витрати бізнесу. У першу чергу через проблеми із веденням діяльності та налаштуванням логістики під час війни.

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До речі, згідно з прогнозами НБУ, у 2023 році інфляція знизиться із 18,7% до 14,8%, а в наступні роки – до однознакового рівня. Якщо енергоносії на світовому ринку надалі дешевшатимуть, внутрішній попит буде стриманий, а вплив монетарної політики НБУ зберігатиметься, то інфляція знижуватиметься.

А от на ціновий тиск вплине у майбутньому зменшення безпекових ризиків. За таких умов прогнозується й поліпшення інфляційних очікувань та нарощення пропозиції товарів завдяки відновленню логістики. Відтак вже у 2024 році інфляція може впасти до 9,6%, а у 2025 році – до 6%.

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