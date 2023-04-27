Яка зараз ситуація з банківським фондуванням

За результатами щоквартального опитування банків про умови фондування, яке провів НБУ прогнози оптимістичні. Раніше заступник голови Національного банку України Юрій Глетій розповідав 24 каналу, що ставки за гривневими депозитами надалі зростають.

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За оцінками учасників опитування, середня вартість фондування у першому кварталі зросла. Банки зазначили, що з початку проведень таких опитувань у 2021 році ставки за депозитами для фізосіб постійно зростають. У опитуванні 2023 року звітували 93% фінустанов, що є рекордом.

На думку опитаних, основними причинами зросту вартості коштів клієнтів стали вищий рівень відсоткових ставок за депозитами й регуляторні вимоги. Також на зростання вплинули наміри бізнесу змінити структуру фондування та пропозиції самих корпорацій.

Які прогнози на другий квартал 2023 року

Загалом банки очікують зростання залучень від домогосподарств і корпорацій у другому кварталі. Обсяг оптового фондування не зміниться.

У другому кварталі, респонденти й надалі очікують ріст вартості коштів, переважно за депозитами населення. Також прогнозується ріст цін на оптове фондування, що охоплює випуск облігацій, залучення кредитів МФО чи материнських банків і довгострокове рефінансування.

Загальний обсяг капіталу за останні 12 місяців збільшився в більшості банків, й ця тенденція буде зберігатися протягом наступного року. Також зросла вартість капіталу, але далі такого подорожчання не прогнозують.

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