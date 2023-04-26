Змінювати рівень облікової ставки не має сенсу

Іван Світек у коментарі 24 Каналу зазначив, що не очікує суттєвих змін щодо існуючого дизайну монетарної політики. Він додав, що наразі НБУ спрямовує дуже значні зусилля на зменшення частки коштів на вимогу в структурі коштів фізичних осіб у банках.

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Помірні результати офіційна статистика зафіксувала вже за підсумком лютого: частка коштів на поточних рахунках і картках знизилася до 65,75%.

На піку, наприкінці минулого року, вона сягала 68%.

На думку банкіра, з огляду на останні зміни монетарної політики цей рух має суттєво прискоритися у березні – квітні. Проте для досягнення стійкого результату потрібен час та високі ставки по депозитах.

Іван Світек Голова правління Юнекс Банку Відтак, зменшувати облікову ставку немає жодного сенсу. З іншого боку, й підвищувати її не на часі, оскільки це чинитиме додатковий тиск на економіку. Ще один чинник, який не дозволяє казати про зниження ставки – інфляція.

Нагадаємо! Наразі рівень облікової ставки 25%, а Комітет з монетарної політики залишає її на цьому рівні від червня 2022 року. За допомогою облікової ставки регулятор фактично встановлює вартість грошей в економіці. Відповідно, якщо інфляція висока – збільшує й коли контрольована – знижує. Відповідно зміна облікової ставки є важливим сигналом для визначення банками процентних ставок за вкладами та позиками. Тож чим вище ключова ставка, тим дорожче кредити та депозити в національній валюті.

Ситуація з інфляцією

Що стосується інфляції, то Світек нагадав, що три місяці поспіль її темпи скорочуються швидше, ніж прогнозував НБУ, проте на горизонті вже проглядається необхідність коригування низки регульованих цін: від комунальних послуг до пального, яке, як очікується, зросте в ціні у липні після відновлення довоєнного оподаткування.

Все це може посилити інфляційний тиск та зменшує шанси на зниження облікової ставки у середньостроковій перспективі,

– резюмує він.

Довідка: у березні споживча інфляція в річному вимірі й далі сповільнювалася – до 21,3% з 24,9% у лютому. У місячному вимірі ціни зросли на 1,5%.

Що кажуть в НБУ

Під час інтерв'ю 19 квітня заступник голови НБУ Юрій Гелетій зауважив, що під час попереднього перегляду рівня облікової ставки 8 з 11 учасників дискусії зазначили, що бачать можливості швидшого зниження ставки, порівняно з січневим прогнозом.

Юрій Гелетій Заступник голови Національного банку України Після березневого засідання ситуація на валютному ринку продовжує покращуватися. Інфляція знижується швидше за наш прогноз. Відповідно, реальна дохідність гривневих активів зростає і, як результат, ризики для валютного ринку знижуються. Тож дійсно є ймовірність, що оновлений прогноз передбачатиме, що перехід до циклу зниження облікової ставки розпочнеться раніше.

Він також додав, що рішення з монетарної політики мають узгоджуватися ключовими цілями НБУ: зниження інфляції та збереження курсової стійкості. Відповідно для цього необхідним є збереження привабливості гривневих заощаджень громадян та покращення строкової структури депозитів.