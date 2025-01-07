Що відомо про цю зустріч

Одним з головних питань цієї зустрічі мала стати зупинка транзиту російського газу через українську територію, повідомляє 24 Канал з посиланням на TASR.

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Нагадаємо! Транзит російського газу через Україну було припинено 1 січня 2025 року. Причиною цього стала відмова української сторони продовжувати контракт.

Словацький уряд заявив, що зустріч скасована через українську сторону.

З огляду на той факт, що українська сторона не братиме участі в завтрашніх переговорах, Європейська комісія вирішила скасувати зустріч. Однак Єврокомісія у співпраці із зацікавленими сторонами шукає альтернативну дату, коли зустріч могла б відбутися,

– повідомляє словацький уряд.

Зверніть увагу! Відповідно до заяви словацького уряду, вказана зустріч мала відбутися у Брюсселі у вівторок, 7 січня.