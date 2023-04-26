Изменять уровень учетной ставки не имеет смысла

Иван Свитек в комментарии 24 Каналу отметил, что не ожидает существенных изменений в отношении существующего дизайна монетарной политики. Он добавил, что в настоящее время НБУ направляет очень значительные усилия по уменьшению доли средств по требованию в структуре средств физических лиц в банках.

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Умеренные результаты официальная статистика зафиксировала уже по итогам февраля: доля средств на текущих счетах и карточках снизилась до 65,75%.

На пике, в конце прошлого года, она достигала 68%.

По мнению банкира, учитывая последние изменения монетарной политики, это движение должно существенно ускориться в марте – апреле. Однако для достижения устойчивого результата нужно время и высокие ставки по депозитам.

Иван Свитек Председатель правления ЮНЕКС Банка Следовательно, уменьшать учетную ставку нет никакого смысла. С другой стороны, и повышать ее не ко времени, поскольку это будет оказывать дополнительное давление на экономику. Еще один фактор, не позволяющий говорить о снижении ставки – инфляция.

Напомним! Пока уровень учетной ставки 25%, а Комитет по монетарной политике оставляет ее на этом уровне с июня 2022 года. Посредством учетной ставки регулятор фактически устанавливает стоимость денег в экономике. Соответственно, если инфляция высокая – увеличивает и когда контролируемая – снижает. Соответственно изменение учетной ставки является важным сигналом для определения банками процентных ставок по вкладам и займам. Так чем выше ключевая ставка, тем дороже кредиты и депозиты в национальной валюте.

Ситуация с инфляцией

Что касается инфляции, то Свитек напомнил, что три месяца подряд ее темпы сокращаются быстрее, чем прогнозировал НБУ, однако на горизонте уже просматривается необходимость корректировки ряда регулируемых цен: от коммунальных услуг до горючего, которое, как ожидается, вырастет в июле после восстановления довоенного налогообложения.

Все это может усилить инфляционное давление и уменьшает шансы на снижение учетной ставки в среднесрочной перспективе.

– резюмирует он.

Справка: в марте потребительская инфляция в годовом исчислении и дальше замедлялась – до 21,3% с 24,9% в феврале. В месячном исчислении цены выросли на 1,5%.

Что говорят в НБУ

Во время интервью 19 апреля замглавы НБУ Юрий Гелетий отметил, что во время предварительного пересмотра уровня учетной ставки 8 из 11 участников дискуссии отметили, что видят возможности более быстрого снижения ставки по сравнению с январским прогнозом.

Юрий Гелетий Заместитель председателя Национального банка Украины После мартовского заседания ситуация на валютном рынке продолжает улучшаться. Инфляция снижается быстрее нашего прогноза. Соответственно реальная доходность гривневых активов растет и, как результат, риски для валютного рынка снижаются. Так что действительно есть вероятность, что обновленный прогноз будет предполагать, что переход к циклу снижения учетной ставки начнется раньше.

Он также добавил, что решения по монетарной политике должны согласовываться ключевыми целями НБУ: снижение инфляции и сохранение курсовой устойчивости. Соответственно для этого необходимо сохранение привлекательности гривневых сбережений граждан и улучшение срочной структуры депозитов.