Чи підніматимуть банки ставки

Зверніть увагу, що крім депозитів під ставку 25%, НБУ знизив ще й ставки за депозитними сертифікатами овернайт до 20%.

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Як розповів 24 Каналу Юрій Гелетій, заступник голови Національного банку України, зараз ставки за гривневими депозитами надалі зростають.

Юрій Гелетій Заступник голови Національного банку України За попередніми даними, в березні середньозважена ставка за строковими депозитами домогосподарств зросла на 0,5 відсоткових пунктів – до близько 13%, а корпоративного сектору на 1,3 відсоткових пункти – до 13,6%.

За слова Гелетія, надалі очікується, що зростання частки строкових депозитів продовжить зростати. Все через те, що активнішу процентну та маркетингову політику банків.

Яке головне завдання НБУ

Ліквідність в банківській системі зростає й надалі зростатиме. Це залежатиме від того, якою буде міра фінансування урядом бюджетних видатків.

Наше завдання зараз — створити передумови, щоб при зростанні ліквідності частка строкових коштів в банківській системі також зростала і кошти не осідали на поточних рахунках. Якщо ми це завдання реалізуємо, це допоможе мінімізувати ризики для валютного ринку та створить необхідні передумови для безболісного зняття валютних обмежень,

– каже співрозмовник.

До прикладу, візьмемо нові тримісячні депозитні сертифікати. Минуло тижня відбувся перший тендер, де було залучено 51 мільярд гривень. Завдяки рівню ефективності такого інструменту можна дізнатися про динаміку ставок та обсягу гривневих депозитів населення.

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За словами заступника голови НБУ, в найближчій перспективі, реакція ринку на останні зміни буде опрацьовуватися. Відповідно до цього буде звертатися увагу на зміну у строковій структурі фондування банків, на прогноз ліквідності та ситуацію та валютному ринку.