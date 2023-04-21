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Чого чекати від курсу цього тижня

На думку директорки департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Анни Золотько, протягом цього тижня курс долара на готівковому ринку коливатиметься в діапазоні 37,5 – 38,4 гривні за долар.

А от банкір Герман Марченко у коментарі 24 Каналу спрогнозував, що з 17 по 23 квітня долар залишатиметься в коридорі 36,9 – 37,5 гривні, євро не перевищить 41 гривні у ціні. Такому курсоутворенню сприятиме збалансування пропозиції та попиту на ринку після свята.