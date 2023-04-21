Курс валют у банках
- За даними "Мінфіну", 21 квітня готівковий долар в банках України можна продати в середньому за 37,70 гривні (+15 копійок проти 20 квітня), а купити за 38,20 гривень (+13 копійок).
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- Готівкове євро банки купують за 41 гривня (+25 копійок), а продають в середньому за 41,70 55 гривні (+5 копійок).
Курс в обмінниках України
- В обмінниках купують долар США в середньому за 37,68 гривні (+3 копійки), а продають – за 38,25 гривні (+30 копійок), за даними finance.ua.
- Євро коливається на рівні: купівля – 41,10 гривні (+1 копійка), а продаж – 41,85 гривні (+43 копійки).
Курс на чорному ринку
- На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 38,10 гривні (+20 копійок), а продаж – 38,23 гривні (+23 копійки).
- Євро купують по 41,55 гривні (+24 копійки), а продають за 41,77 гривні (+27 копійок).
Після передсвяткового зміцнення гривні, вже по Великодню ситуація на валютному ринку ввійде у більш звичний темп та економічно обґрунтований стан. Насамперед варто очікувати, що попит і пропозиція на готівкові долар та євро вирівняються, і це відразу позначиться на поточних курсах.