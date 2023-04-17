Ситуація на готівковому ринку

Банкірка Анна Золотько у коментарі 24 Каналу розповіла, що в середньому вартість американської валюти протягом тижня зросла на 20 копійок до 37,9 гривні за долар.

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Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Зважаючи на нещодавню хвилю глибокої ревальвації, ці зміни коректніше називати коригуванням: ринок шукав нове рівноважне значення, яке б враховувало поточні попит та пропозицію, а також альтернативний канал придбання валюти в банках з розміщенням на тримісячному депозиті.

Наразі обсяги останніх операцій залишаються досить скромними у порівнянні із піковими значеннями на початку року. Разом з тим Золотько додає, що згідно з даними НБУ, в середньому протягом останнього тижня українці більше продавали безготівкової валюти, ніж купували.

Це дає підстави говорити про ймовірність подальшого коригування готівкового курсу у бік зростання – до таких рівнів, коли купівля безготівкової валюти із розміщенням на тримісячному депозиті стане цікавішою для українців,

– прогнозує банкірка.

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Яким буде курс цього тижня

На думку Анни Золотько, протягом цього тижня курс долара на готівковому ринку коливатиметься в діапазоні 37,5 – 38,4 гривні за долар.

Зважаючи на дуже помірну динаміку курсових змін протягом минулого тижня, ринок вже близький до цих позначок,

– підкреслює вона.

Готівковий курс 17 квітня