Курс валют у банках
- За даними "Мінфіну", 17 квітня готівковий долар в банках України можна продати в середньому за 37,50 гривні (+10 копійок проти 14 квітня), а купити за 38 гривень (+5 копійок).
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- Готівкове євро банки купують за 40,80 гривень (+10 копійок), а продають в середньому за 41,65 гривні (+15 копійок).
Курс в обмінниках України
- В обмінниках купують долар США в середньому за 37,50 гривні (+20 копійок), а продають – за 37,97 гривні (+14 копійок), за даними finance.ua.
- Євро коливається на рівні: купівля – 41,04 гривні (+22 копійок), а продаж – 41,54 гривні (+4 копійки).
Курс на чорному ринку
- На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37,83 гривні (+11 копійок), а продаж – 37,99 гривні (+14 копійок).
- Євро купують по 41,30 гривні (+10 копійок), а продають за 41,51 гривні (+11 копійок).
Після передсвяткового зміцнення гривні, вже по Великодню ситуація на валютному ринку ввійде у більш звичний темп та економічно обґрунтований стан. Насамперед варто очікувати, що попит і пропозиція на готівкові долар та євро вирівняються, і це відразу позначиться на поточних курсах.