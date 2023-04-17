Курс валют в банках
- По данным "Минфина", 17 апреля наличный доллар в банках Украины можно продать в среднем по 37,50 гривны (+10 копеек против 14 апреля), а купить за 38 гривен (+5 копеек).
Актуально В Украине отменят фиксированный курс доллара: когда это произойдет
- Наличное евро банки покупают за 40,80 гривен (+10 копеек), а продают в среднем по 41,65 гривны (+15 копеек).
Курс в обменниках Украины
- В обменниках покупают доллар США в среднем по 37,50 гривны (+20 копеек), а продают – за 37,97 гривны (+14 копеек), по данным finance.ua.
- Евро колеблется на уровне: покупка – 41,04 гривны (+22 копеек), а продажа – 41,54 гривны (+4 копейки).
Курс на черном рынке
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37,83 гривны (+11 копеек), а продажа – 37,99 гривны (+14 копеек).
- Евро покупают по 41,30 гривны (+10 копеек), а продают за 41,51 гривны (+11 копеек).
После предпраздничного укрепления гривни уже по Пасхе ситуация на валютном рынке войдет в более привычный темп и экономически обоснованное состояние. Прежде всего, стоит ожидать, что спрос и предложение на наличные доллар и евро выровняются, и это сразу скажется на текущих курсах.