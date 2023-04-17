После предпраздничного укрепления гривни уже по Пасхе ситуация на валютном рынке войдет в более привычный темп и экономически обоснованное состояние. Прежде всего, стоит ожидать, что спрос и предложение на наличные доллар и евро выровняются, и это сразу скажется на текущих курсах.