По словам главы Нацбанка Андрея Пышного, это возможно только при уменьшении роли Нацбанка в балансировании рынка, а также возможности перейти к политике таргетирования инфляции. Поэтому отмена фиксированного курса будет определяться не временными границами, а наличием этих макроэкономических условий. Об этом глава НБУ написал в своей колонке на НВ.
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Фиксированный курс стабилизировал экономику
Введение фиксированного курса на валютном рынке было среди первых решений, принятых НБУ в первые часы войны для защиты финансовой системы.
По нашим оценкам, без фиксации курса прошлогодняя инфляция была бы выше по меньшей мере на 8 процентных пунктов (т.е. составляла бы около 34% вместо 26,6%),
– написал глава НБУ.
В течение всего периода сохранения фиксированного курса Нацбанк сбалансировал спрос на валюту путём своих интервенций. По словам Андрея Пышного, сейчас ситуация устойчивая и контролируемая.
Благодаря взвешенной политике и помощи внешних партнеров НБУ удалось сохранить приемлемый уровень международных резервов, по итогам прошлого года достигших 28,5 миллиарда долларов, превысив довоенные показатели,
– сообщил глава Нацбанка.
Одной из предпосылок для перехода к плавающему курсу есть постепенное снятие административных ограничений для облегчения работы бизнеса. Это один из стратегических приоритетов НБУ на 2023 и последующие годы.
Административные ограничения на сработавшие в 2022 году валютные операции сейчас, по нашему мнению, являются самыми болезненными факторами для бизнес-активности. Устраняя (насколько это возможно) препятствия для полноценной бизнес-деятельности, мы будем создавать предпосылки для восстановления нормального режима работы и финансовой системы,
– рассказывает Андрей Пышный.
Нацбанк не будет печатать гривну
- Как сообщил Андрей Пышный ранее, Украина больше не прибегнет к "опасному" монетарному финансированию для покрытия расходов на свою оборону.
- Пока Украина на уровне персонала достигла соглашения о программе расширенного финансирования от МВФ, которое станет зеленым светом для привлечения другой помощи от союзников.