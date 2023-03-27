По его словам, "открытый конфликт" с правительством по этому вопросу был разрешен.

Больше не будет "опасной" печати денег для финансирования войны,

– обещает глава центрального банка Украины. Он добавляет, что этот шаг "создал огромные риски для макрофинансовой стабильности".

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Министерство финансов вместо этого не желало использовать внутренние рынки облигаций или увеличивать доходы. С этого времени оно изменило курс, прокладывая путь к кредиту в размере 15,6 миллиарда долларов, согласованному между МВФ и Киевом на прошлой неделе.

Пока этот пакет помощи все еще требует одобрения исполнительного совета фонда. Прекращение монетарного финансирования, использование внутренних рынков облигаций и меры по увеличению налоговых поступлений были заложены в соглашение с МВФ.

Экономисты опасались, что Украина может попасть в гиперинфляционную спираль в прошлом году из-за печати денег, чтобы компенсировать задержку выплаты финансовой помощи от ЕС. Критики утверждают, что вместо этого правительство должно было затянуть пояса, одолжить у украинских банков и повысить налоги и таможенные пошлины. Предшественник Пышного Кирилл Шевченко повторил эти аргументы в статье для FT в сентябре, усилив напряженность в отношениях с правительством.

В первый день пребывания в должности Андрей Пышный решил наладить отношения с правительством, встречаясь с министром финансов Сергеем Марченко "до поздней ночи". Они заключили соглашение, согласно которому центральный банк скорректировал требования к банковским резервам, а министерство предложило кредиторам более привлекательные условия.

Пышный отметил, что целью НБУ является поглощение избыточной ликвидности путем ужесточения резервных требований и постепенное возвращение к плавающему обменному курсу. Он сказал, что МВФ произвел «революционное» изменение политики, согласившись предоставить ссуду Украине в период экономической неопределенности.

Соглашение с МВФ поможет обеспечить, чтобы коалиция доноров взяла на себя обязательство оказать помощь в размере около 40 миллиардов долларов в этом году,

– добавил он.

Украина имеет плохой опыт выполнения условий МВФ в ряде спасательных программ. Но Киев укрепил доверие, достигнув целей, поставленных фондом в ходе четырехмесячного "мониторинга программы с участием правления" зимой, утверждал Пышный.

Прогноз по росту украинской экономики

Глава НБУ сказал, что в следующем месяце НБУ пересмотрит свой прогноз роста ВВП в 2023 году только до 0,3 процента после 30-процентного падения за прошлый год, что отражает влияние российских ракетных ударов по энергетической инфраструктуре Украины зимой.

Новый прогноз не учитывает никакой дополнительной западной помощи на реконструкцию, которая, как надеется Пышный, станет "серебряным шаром" для экономики.