За його словами, "відкритий конфлікт" з урядом щодо цього питання було вирішено.

Більше не буде "небезпечного" друку грошей для фінансування війни,

– обіцяє голова центрального банку України. Він додає, що цей крок "створив величезні ризики для макрофінансової стабільності".

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Міністерство фінансів не бажало замість цього використовувати внутрішні ринки облігацій або збільшувати доходи. З того часу воно змінило курс, прокладаючи шлях до кредиту в розмірі 15,6 мільярда доларів, узгодженого між МВФ і Києвом минулого тижня.

Наразі цей пакет допомоги все ще вимагає схвалення виконавчої ради фонду. Припинення монетарного фінансування, використання внутрішніх ринків облігацій і заходи щодо збільшення податкових надходжень були закладені в угоду з МВФ.

Економісти побоювалися, що Україна може потрапити в гіперінфляційну спіраль минулого року через друк грошей, щоб компенсувати затримку виплати фінансової допомоги від ЄС. Критики стверджують, що замість цього уряд мав затягнути пояси, позичити в українських банків і підвищити податки та митні збори. Попередник Пишного Кирило Шевченко повторив ці аргументи у статті для FT у вересні, посиливши напруженість у відносинах з урядом.

У перший день перебування на посаді Андрій Пишний вирішив налагодити стосунки з урядом, зустрічаючись із міністром фінансів Сергієм Марченком "до пізньої ночі". Вони уклали угоду, згідно з якою центральний банк скоригував вимоги до банківських резервів, а міністерство запропонувало кредиторам більш привабливі умови.

Пишний зазначив, що метою НБУ є поглинання надлишкової ліквідності шляхом посилення резервних вимог і поступове повернення до плаваючого обмінного курсу. Він сказав, що МВФ зробив «революційну» зміну політики, погодившись надати позику Україні в період економічної невизначеності.

Угода з МВФ допоможе забезпечити, щоб коаліція донорів взяла на себе зобов’язання надати допомогу в розмірі близько 40 мільярдів доларів цього року,

– додав він.

Україна має поганий досвід виконання умов МВФ під час низки рятувальних програм. Але Київ зміцнив довіру, досягнувши цілей, поставлених фондом під час чотиримісячного "моніторингу програми за участю правління" взимку, стверджував Пишний.

Прогноз щодо зростання української економіки

Голова НБУ сказав, що наступного місяця НБУ перегляне свій прогноз зростання ВВП у 2023 році лише до 0,3 відсотка після 30-відсоткового падіння за минулий рік, що відображає вплив російських ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі України взимку.

Новий прогноз не враховує жодної додаткової західної допомоги на реконструкцію, яка, як сподівається Пишний, стане "срібною кулею" для економіки.