Механізм для збільшення імпорту електроенергії для Молдови

Держсекретар Міністерства енергетики Костянтин Боросан повідомив, що за підтримки ЄС, Європейської мережі системних операторів передачі електроенергії (ENTSO-E) та операторів з Румунії, України, Польщі, Словаччини й Угорщини вдалося розробити механізм для збільшення можливостей імпорту електроенергії, повідомляє 24 Канал з посиланням на Newsmaker.

Читайте також: Україна отримала допомогу від ЄС: яку суму надали Києву та куди спрямують кошти

Суть рішення полягає в тому, щоб використовувати невикористані потужності спільної квоти Молдови та України на імпорт електроенергії з Європейського Союзу. Крім того, будуть задіяні лінії електропередачі між Молдовою та Румунією з напругою 110 кіловатів. За словами Костянтина Боросана, через ці лінії Молдова зможе транспортувати понад 100 мегаватів електроенергії.

Зауважте! Якщо з 1 січня 2025 року постачання російського газу до невизнаного Придністров’я повністю припиняться, Молдова може зіткнутися з дефіцитом електроенергії через зупинку поставок від Дубоссарської районної електростанції, розташованої в цьому регіоні.

В оновленому плані, представленому Костянтином Боросаном, частка електроенергії з Європейського Союзу вже зазначена в обсязі 400 мегаватів:

Із цього обсягу 200 мегаватів припадає на прямі контракти з румунськими компаніями Nuclearelectrica та Petrom;

А ще 200 мегаватів забезпечуються через румунську енергетичну біржу OPCOM.

За такого сценарію, за прогнозами Міністерства енергетики, дефіцит електроенергії в години пікового споживання становитиме приблизно 60 мегаватів.