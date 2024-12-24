Механизм для увеличения импорта электроэнергии для Молдовы

Госсекретарь Министерства энергетики Константин Боросан сообщил, что при поддержке ЕС, Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E) и операторов из Румынии, Украины, Польши, Словакии и Венгрии удалось разработать механизм для увеличения возможностей импорта электроэнергии, сообщает 24 Канал со ссылкой на Newsmaker.

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Суть решения заключается в том, чтобы использовать неиспользованные мощности совместной квоты Молдовы и Украины на импорт электроэнергии из Европейского Союза. Кроме того, будут задействованы линии электропередачи между Молдовой и Румынией с напряжением 110 киловатт. По словам Константина Боросана, через эти линии Молдова сможет транспортировать более 100 мегаватт электроэнергии.

Заметьте! Если с 1 января 2025 года поставки российского газа в непризнанное Приднестровье полностью прекратятся, Молдова может столкнуться с дефицитом электроэнергии из-за остановки поставок от Дубоссарской районной электростанции, расположенной в этом регионе.

В обновленном плане, представленном Константином Боросаном, доля электроэнергии из Европейского Союза уже указана в объеме 400 мегаватт:

Из этого объема 200 мегаватт приходится на прямые контракты с румынскими компаниями Nuclearelectrica и Petrom;

А еще 200 мегаватт обеспечиваются через румынскую энергетическую биржу OPCOM.

При таком сценарии, по прогнозам Министерства энергетики, дефицит электроэнергии в часы пикового потребления составит примерно 60 мегаватт.