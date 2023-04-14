Курс валют в банках
- По данным "Минфина", 14 апреля наличный доллар в банках Украины можно продать в среднем по 37,40 гривны (без изменений против 13 апреля), а купить за 37,95 гривны (+5 копеек).
Актуально В Украине отменят фиксированный курс доллара: когда это произойдет
- Наличное евро банки покупают за 40,70 гривен (+20 копеек), а продают в среднем по 41,50 гривны (+35 копеек).
Курс в обменниках Украины
- В обменниках покупают доллар США в среднем по 37,30 гривны (-11 копеек), а продают – за 37,83 гривны (+5 копеек), по данным finance.ua.
- Евро колеблется на уровне: покупка – 40,82 гривны (+15 копеек), а продажа – 41,50 гривны (+31 копейка).
Курс на черном рынке
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37,72 гривны (+7 копеек), а продажа – 37,85 гривны (+7 копеек).
- Евро покупают по 41,20 гривны (+30 копеек), а продают за 41,40 гривны (-26 копеек).
Есть достаточно оснований прогнозировать, что наличный курс будет в коридоре 37 – 37,60 гривен за доллар.
Другая банкирша Анна Золотько прогнозирует, что на этой неделе курс будет содержаться в коридоре 37,4 – 38 гривен за доллар.
Я не исключаю временных курсовых провалов и периодов роста стоимости доллара. Однако тактически показатели будут тянуться к равновесным значениям 37,6 – 37,8 гривны за доллар.