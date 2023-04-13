Курс валют в банках
- По данным "Минфина", 13 апреля наличный доллар в банках Украины можно продать в среднем по 37,40 гривны (+10 копеек против 12 апреля), а купить за 37,90 гривны (+10 копеек).
Актуально В Украине отменят фиксированный курс доллара: когда это произойдет
- Наличное евро банки покупают за 40,50 гривен (без изменений), а продают в среднем по 41,15 гривны (+5 копеек).
Курс в обменниках Украины
- В обменниках покупают доллар США в среднем по 37,41 гривны (+8 копеек), а продают – за 37,77 гривны (+5 копеек), по данным finance.ua.
- Евро колеблется на уровне: покупка – 40,67 гривны (+2 копейки), а продажа – 41,19 гривны (+30 копеек).
Курс на черном рынке
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37,65 гривны (+4 копейки), а продажа – 37,78 гривны (+3 копейки).
- Евро покупают по 40,90 гривны (+15 копеек), а продают за 41,14 гривны (-23 копейки).
Есть достаточно оснований прогнозировать, что наличный курс будет в коридоре 37 – 37,60 гривен за доллар.
Другая банкирша Анна Золотько прогнозирует, что на этой неделе курс будет содержаться в коридоре 37,4 – 38 гривен за доллар.
Я не исключаю временных курсовых провалов и периодов роста стоимости доллара. Однако тактически показатели будут тянуться к равновесным значениям 37,6 – 37,8 гривны за доллар.