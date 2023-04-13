Актуально В Україні скасують фіксований курс долара: коли це станеться

Чого чекати від курсу цього тижня

Банкір Герман Марченко у коментарі 24 Каналу зауважив, що передсвятковий тиждень матиме ознаки незначної "валютної лихоманки" – коливання курсу можуть бути щоденними, при цьому як в бік здорожчання, так і в бік здешевлення валюти. Амплітуда таких коливань може бути в діапазоні 30 – 50 копійок.

Марченко підкреслив, що така "поведінка"курсів валют напередодні Великодня не дивина, адже зазвичай у такі періоди ринок досить жвавий, при цьому активні як покупці, так і продавці готівкової валюти (громадяни витрачатимуть частину своїх заощаджень на святкові закупи).