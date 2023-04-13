Курс валют у банках
- За даними "Мінфіну", 13 квітня готівковий долар в банках України можна продати в середньому за 37,40 гривні (+10 копійок проти 12 квітня), а купити за 37,90 гривні (+10 копійок).
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- Готівкове євро банки купують за 40,50 гривень (без змін), а продають в середньому за 41,15 гривні (+5 копійок).
Курс в обмінниках України
- В обмінниках купують долар США в середньому за 37,41 гривні (+8 копійок), а продають – за 37,77 гривні (+5 копійок), за даними finance.ua.
- Євро коливається на рівні: купівля – 40,67 гривні (+2 копійки), а продаж – 41,19 гривні (+30 копійок).
Курс на чорному ринку
- На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37,65 гривні (+4 копійки), а продаж – 37,78 гривні (+3 копійки).
- Євро купують по 40,90 гривні (+15 копійок), а продають за 41,14 гривні (-23 копійки).
Є достатньо підстав прогнозувати, що готівковий курс перебуватиме в коридорі 37 – 37,60 гривень за долар.
Інша банкірка Анна Золотько прогнозує, що цього тижня курс утримуватиметься в коридорі 37,4 – 38 гривень за долар.
Я не виключаю тимчасові курсові провали та періоди зростання вартості долара. Проте тактично показники будуть тягнутися до рівноважних значень 37,6 – 37,8 гривні за долар.