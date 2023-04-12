Курс валют у банках
- За даними "Мінфіну", 12 квітня готівковий долар в банках України можна продати в середньому за 37,30 гривні (без змін проти 11 квітня), а купити за 37,80 гривні (-5 копійок).
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- Готівкове євро банки купують за 40,50 гривень (+20 копійок), а продають в середньому за 41,10 гривню (+10 копійок).
Курс в обмінниках України
- В обмінниках купують долар США в середньому за 37,33 гривні (-2 копійки), а продають – за 37,72 гривні (-3 копійки), за даними finance.ua.
- Євро коливається на рівні: купівля – 40,65 гривні (без змін), а продаж – 40,89 гривні (-13 копійок).
Курс на чорному ринку
- На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37,61 гривні (+1 копійок), а продаж – 37,75 гривні (+2 копійки).
- Євро купують по 40,75 гривні (+10 копійок), а продають за 40,91 гривні (+6 копійок).
Є достатньо підстав прогнозувати, що готівковий курс перебуватиме в коридорі 37 – 37,60 гривень за долар.
Інша банкірка Анна Золотько прогнозує, що цього тижня курс утримуватиметься в коридорі 37,4 – 38 гривень за долар.
Я не виключаю тимчасові курсові провали та періоди зростання вартості долара. Проте тактично показники будуть тягнутися до рівноважних значень 37,6 – 37,8 гривні за долар.