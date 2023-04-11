Курс валют у банках
- За даними "Мінфіну", 11 квітня готівковий долар в банках України можна продати в середньому за 37,30 гривні (+10 копійок проти 10 квітня), а купити за 37,85 гривні (-5 копійок).
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- Готівкове євро банки купують за 40,30 гривень (+20 копійок), а продають в середньому за 41 гривню (без змін).
Курс в обмінниках України
- В обмінниках купують долар США в середньому за 37,35 гривні (без змін), а продають – за 37,75 гривні (+3 копійки), за даними finance.ua.
- Євро коливається на рівні: купівля – 40,65 гривні (+15 копійок), а продаж – 41,02 гривні (-8 копійок).
Курс на чорному ринку
- На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37,60 гривні (+9 копійок), а продаж – 37,73 гривні (+5 копійок).
- Євро купують по 40,65 гривні (без змін), а продають за 40,85 гривні (без змін).
Є достатньо підстав прогнозувати, що готівковий курс перебуватиме в коридорі 37 – 37,60 гривень за долар.
Інша банкірка Анна Золотько прогнозує, що цього тижня курс утримуватиметься в коридорі 37,4 – 38 гривень за долар.
Я не виключаю тимчасові курсові провали та періоди зростання вартості долара. Проте тактично показники будуть тягнутися до рівноважних значень 37,6 – 37,8 гривні за долар.