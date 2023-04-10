Курс валют у банках
- За даними "Мінфіну", 10 квітня готівковий долар в банках України можна продати в середньому за 37,20 гривні (+20 копійок проти 7 квітня), а купити за 37,90 гривні (+20 копійок).
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- Готівкове євро банки купують за 40,10 гривень (без змін), а продають в середньому за 41 гривні (+10 копійок).
Курс в обмінниках України
- В обмінниках купують долар США в середньому за 37,35 гривні (+15 копійок), а продають – за 37,72 гривні (-21 копійка), за даними finance.ua.
- Євро коливається на рівні: купівля – 40,50 гривні (+20 копійок), а продаж – 40,94 гривні (-18 копійок).
Курс на чорному ринку
- На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37,51 гривні (-9 копійок), а продаж – 37,68 гривні (-19 копійок).
- Євро купують по 40,65 гривні (-5 копійок), а продають за 40,85 гривні (-12 копійок).
Є достатньо підстав прогнозувати, що готівковий курс перебуватиме в коридорі 37 – 37,60 гривень за долар.