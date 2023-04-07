Курс валют у банках
- За даними "Мінфіну", 7 квітня готівковий долар в банках України можна продати в середньому за 37 гривні (+10 копійок проти 6 квітня), а купити за 37,70 гривні (+30 копійок).
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- Готівкове євро банки купують за 40,10 гривень (+10 копійок), а продають в середньому за 40,90 гривні (+10 копійок).
Курс в обмінниках України
- В обмінниках купують долар США в середньому за 37,20 гривні (+32 копійки), а продають – за 37,93 гривні (+51 копійка), за даними finance.ua.
- Євро коливається на рівні: купівля – 40,30 гривні (+35 копійок), а продаж – 41,12 гривні (+52 копійки).
Курс на чорному ринку
- На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37,60 гривні (+39 копійок), а продаж – 37,87 гривні (+53 копійки).
- Євро купують по 40,70 гривні (+35 копійок), а продають за 40,97 гривні (+42 копійки).
У першій половині тижня курс залишатиметься на рівні 37,30 – 38,30 гривні за долар, 40 – 41 гривні за євро, а ближче до завершення тижня (7 – 8 квітня) – цілком допустиме плавне "передсвяткове" його зниження. Не виключено, що новий банківський понеділок почнеться з позначок 37,3 – 38 гривні за долар та 39,5 – 40,5 гривні за євро.