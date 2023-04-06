Курс валют у банках
- За даними "Мінфіну", 6 квітня готівковий долар в банках України можна продати в середньому за 36,90 гривні (без змін проти 5 квітня), а купити за 37,40 гривні (-10 копійок).
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- Готівкове євро банки купують за 40 гривень (-3 копійки), а продають в середньому за 40,80 гривні (+3 копійки).
Курс в обмінниках України
- В обмінниках купують долар США в середньому за 36,88 гривні (+3 копійки), а продають – за 37,42 гривні (+9 копійок), за даними finance.ua.
- Євро коливається на рівні: купівля – 39,95 гривні (-22 копійки), а продаж – 40,60 гривні (+1 копійка).
Курс на чорному ринку
- На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37,21 гривні (+9 копійок), а продаж – 37,34 гривні (+4 копійки).
- Євро купують по 40,35 гривні (+2 копійки), а продають за 40,55 гривні (без змін).
У першій половині тижня курс залишатиметься на рівні 37,30 – 38,30 гривні за долар, 40 – 41 гривні за євро, а ближче до завершення тижня (7 – 8 квітня) – цілком допустиме плавне "передсвяткове" його зниження. Не виключено, що новий банківський понеділок почнеться з позначок 37,3 – 38 гривні за долар та 39,5 – 40,5 гривні за євро.