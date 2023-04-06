Курс валют в банках
- По данным "Минфина", 6 апреля наличный доллар в банках Украины можно продать в среднем по 36,90 гривны (без изменений против 5 апреля), а купить за 37,40 гривны (-10 копеек).
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- Наличное евро банки покупают за 40 гривен (-3 копейки), а продают в среднем по 40,80 гривны (+3 копейки).
Курс в обменниках Украины
- В обменниках покупают доллар США в среднем по 36,88 гривны (+3 копейки), а продают – за 37,42 гривны (+9 копеек), по данным finance.ua.
- Евро колеблется на уровне: покупка – 39,95 гривны (-22 копейки), а продажа – 40,60 гривны (+1 копейка).
Курс на черном рынке
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37,21 гривны (+9 копеек), а продажа – 37,34 гривны (+4 копейки).
- Евро покупают по 40,35 гривны (+2 копейки), а продают за 40,55 гривны (без изменений).
В первой половине недели курс будет оставаться на уровне 37,30 – 38,30 гривны за доллар, 40 – 41 гривна за евро, а ближе к завершению недели (7 – 8 апреля) – вполне допустимое плавное "предпраздничное" его снижение. Не исключено, что новый банковский понедельник начнется с отметок 37,3 – 38 гривен за доллар и 39,5 – 40,5 гривен за евро.