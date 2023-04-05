Курс валют в банках
- По данным "Минфина", 5 апреля наличный доллар в банках Украины можно продать в среднем по 36,90 гривны (-40 копеек против 4 апреля), а купить за 37,50 гривны (-40 копеек).
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- Наличное евро банки покупают за 40,03 гривны (-17 копеек), а продают в среднем по 40,77 гривны (-15 копеек).
Курс в обменниках Украины
- В обменниках покупают доллар США в среднем по 36,91 гривны (-12 копеек), а продают – за 37,33 гривны (-16 копеек), по данным finance.ua.
- Евро колеблется на уровне: покупка – 40,17 гривны (-18 копеек), а продажа – 40,59 гривны (+13 копеек).
Курс на черном рынке
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37,12 гривны (-11 копеек), а продажа – 37,30 гривны (-15 копеек).
- Евро покупают по 40,33 гривны (+2 копейки), а продают за 40,55 гривны (-5 копеек).
В первой половине недели курс будет оставаться на уровне 37,30 – 38,30 гривны за доллар, 40 – 41 гривна за евро, а ближе к завершению недели (7 – 8 апреля) – вполне допустимо плавное "предпраздничное" его снижение. Не исключено, что новый банковский понедельник начнется с отметок 37,3 – 38 гривен за доллар и 39,5 – 40,5 гривен за евро.