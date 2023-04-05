Актуально В Україні скасують фіксований курс долара: коли це станеться

Яким буде курс в перший тиждень квітня

Банкірка Анна Золотько у коментарі 24 Каналу спрогнозувала, що вірогідно цього тижня тимчасово посилиться попит на валюту на готівковому ринку з огляду на низький курс, яке спровокує тимчасове зростання вартості долара.

Анна Золотько Директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку На мою думку, протягом тижня готівковий курс коливатиметься в межах 37,4 – 38,2 гривні за долар.

А от банкір Герман Марченко вважає, що в перед Великодній період гривня може зміцніти на 2 – 3%.