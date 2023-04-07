Актуально В Украине отменят фиксированный курс доллара: когда это произойдет

Что прогнозировали эксперты на этой неделе

Банкирша Анна Золотько в комментарии 24 Каналу спрогнозировала, что вероятно на этой неделе временно усилится спрос на валюту на наличном рынке, учитывая низкий курс, спровоцирующий временный рост стоимости доллара.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка На мой взгляд, в течение недели наличный курс будет колебаться в пределах 37,4 – 38,2 гривны за доллар.

А вот банкир Герман Марченко считает, что в предпасхальный период гривна может окрепнуть на 2 – 3%.