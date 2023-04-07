Курс валют в банках
- По данным "Минфина", 7 апреля наличный доллар в банках Украины можно продать в среднем по 37 гривны (+10 копеек против 6 апреля), а купить за 37,70 гривны (+30 копеек).
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- Наличное евро банки покупают за 40,10 гривен (+10 копеек), а продают в среднем по 40,90 гривны (+10 копеек).
Курс в обменниках Украины
- В обменниках покупают доллар США в среднем по 37,20 гривны (+32 копейки), а продают – за 37,93 гривны (+51 копейка), по данным finance.ua.
- Евро колеблется на уровне: покупка – 40,30 гривны (+35 копеек), а продажа – 41,12 гривны (+52 копейки).
Курс на черном рынке
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37,60 гривны (+39 копеек), а продажа – 37,87 гривны (+53 копейки).
- Евро покупают по 40,70 гривны (+35 копеек), а продают за 40,97 гривны (+42 копейки).
В первой половине недели курс будет оставаться на уровне 37,30 – 38,30 гривны за доллар, 40 – 41 гривна за евро, а ближе к завершению недели (7 – 8 апреля) – вполне допустимое плавное "предпраздничное" его снижение. Не исключено, что новый банковский понедельник начнется с отметок 37,3 – 38 гривен за доллар и 39,5 – 40,5 гривен за евро.