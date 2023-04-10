Курс валют в банках
- По данным "Минфина", 10 апреля наличный доллар в банках Украины можно продать в среднем по 37,20 гривны (+20 копеек против 7 апреля), а купить за 37,90 гривны (+20 копеек).
Актуально В Украине отменят фиксированный курс доллара: когда это произойдет
- Наличное евро банки покупают за 40,10 гривен (без перемен), а продают в среднем по 41 гривны (+10 копеек).
Курс в обменниках Украины
- В обменниках покупают доллар США в среднем по 37,35 гривны (+15 копеек), а продают – за 37,72 гривны (-21 копейка), по данным finance.ua.
- Евро колеблется на уровне: покупка – 40,50 гривны (+20 копеек), а продажа – 40,94 гривны (-18 копеек).
Курс на черном рынке
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37,51 гривны (-9 копеек), а продажа – 37,68 гривны (-19 копеек).
- Евро покупают по 40,65 гривны (-5 копеек), а продают за 40,85 гривны (-12 копеек).
Есть достаточно оснований прогнозировать, что наличный курс будет в коридоре 37 – 37,60 гривен за доллар.