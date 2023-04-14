Курс валют у банках
- За даними "Мінфіну", 14 квітня готівковий долар в банках України можна продати в середньому за 37,40 гривні (без змін проти 13 квітня), а купити за 37,95 гривні (+5 копійок).
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- Готівкове євро банки купують за 40,70 гривень (+20 копійок), а продають в середньому за 41,50 гривні (+35 копійок).
Курс в обмінниках України
- В обмінниках купують долар США в середньому за 37,30 гривні (-11 копійок), а продають – за 37,83 гривні (+5 копійок), за даними finance.ua.
- Євро коливається на рівні: купівля – 40,82 гривні (+15 копійок), а продаж – 41,50 гривні (+31 копійка).
Курс на чорному ринку
- На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37,72 гривні (+7 копійок), а продаж – 37,85 гривні (+7 копійок).
- Євро купують по 41,20 гривні (+30 копійок), а продають за 41,40 гривні (-26 копійок).
Є достатньо підстав прогнозувати, що готівковий курс перебуватиме в коридорі 37 – 37,60 гривень за долар.
Інша банкірка Анна Золотько прогнозує, що цього тижня курс утримуватиметься в коридорі 37,4 – 38 гривень за долар.
Я не виключаю тимчасові курсові провали та періоди зростання вартості долара. Проте тактично показники будуть тягнутися до рівноважних значень 37,6 – 37,8 гривні за долар.