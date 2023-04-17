Ситуация на наличном рынке

Банкир Анна Золотько в комментарии 24 Каналу рассказала, что в среднем стоимость американской валюты за неделю выросла на 20 копеек до 37,9 гривны за доллар.

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Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Учитывая недавнюю волну глубокой ревальвации, эти изменения корректнее называть корректировкой: рынок искал новое равновесное значение, учитывающее текущие спрос и предложение, а также альтернативный канал приобретения валюты в банках с размещением на трехмесячном депозите.

В настоящее время объемы последних операций остаются достаточно скромными по сравнению с пиковыми значениями в начале года. Вместе с тем, Золотько добавляет, что согласно данным НБУ, в среднем в течение последней недели украинцы больше продавали безналичной валюты, чем покупали.

Это дает основания говорить о вероятности дальнейшей корректировки наличного курса в сторону роста – до таких уровней, когда покупка безналичной валюты с размещением на трехмесячном депозите станет более интересной для украинцев.

– прогнозирует банкир.

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Каким будет курс этой недели

По мнению Анны Золотько, в течение этой недели курс доллара на наличном рынке будет колебаться в диапазоне 37,5 – 38,4 гривны за доллар.

Учитывая очень умеренную динамику курсовых изменений в течение прошлой недели, рынок уже близок к этим отметкам,

– подчеркивает она.

Наличный курс 17 апреля