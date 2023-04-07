Зміни НБУ з 7 квітня

Під час останнього повідомлення НБУ з приводу перегляду рівня облікової ставки, регулятор повідомив, що:

тримісячні депозити тепер розміщатимуться на рівні облікової ставки, тобто під 25%, й планує використовувати цей інструмент щонайменше протягом року;

знизиться ставка за депозитним сертифікатом овернайт (на них банки розміщують вільні кошти на одну ніч) з 23% річних до 20% річних, що повинно зменшити заробітки банків на вільних коштах, які розміщені подобово.

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У НБУ зміни обґрунтували бажанням зробити гривневі депозити привабливішими для українців з огляду на поточну та очікувану інфляцію. Наразі ж населення зберігає значний обсяг коштів на поточних рахунках.

Це генерує додаткові ризики для макрофінансової стабільності, особливо за умови подальшого пом'якшення адміністративних обмежень,

– йдеться в повідомленні.

Оскільки наразі ставки по депозитах банки пропонують суттєво нижче поточного рівня інфляції, то і гривневі вклади не користуються популярністю серед населення. Зауважимо, що гривня девальвувала на 25% за останній рік.

Запровадження тримісячних депозитних сертифікатів зі ставкою 25% річних – лише один з комплексу заходів НБУ, спрямованих не популяризацію саме строкових депозитів, пояснює у коментарі 24 Каналу банкір Іван Світек.

Він також нагадує, що з 11 травня строкові депозити до 92 днів включно де-факто будуть прирівняні до поточних рахунків фізосіб в частині формування резервів. Тобто банки матимуть формувати резерви по таких депозитах та не зможуть користуватися 20% гривневих коштів та 30% валютних.

Іван Світек Голова правління Юнекс Банку Разом увесь це комплекс заходів робить для банків менш вигідним залучення коштів на поточні чи карткові рахунки, а також строкові депозити до 92 днів включно. Натомість депозити від трьох місяців стають найбільш привабливими для фінустанов, а відтак і для клієнтів. Зважаючи на ставку тримісячних депозитних сертифікатів, теоретична максимальна ставка за вкладами від трьох місяців може досягти 20 – 21% річних в гривні. І деякі банки насправді вже пропонують наближені до вказаних рівнів депозитні продукти.

Але все ж навряд чи слід очікувати максимальних рівнів від найбільших банків, вважає Світек. Оскільки наразі індекс UIRD, що розраховується за показниками найбільших 20 банків України, за тримісячними вкладами в гривні перебуває на рівні 13,2% річних. Звісно, й великі банки будуть поступово підвищувати ставки, але не так динамічно, як середні та невеликі, вважає він.

Поточна ситуація з портфелями банків

Банкір Борис Рафалович у коментарі 24 Каналу розповів, що наразі частка депозитів у портфелях банків така:

у державних банках частка грошей, які українці тримають в депозитах, лише 35 – 40%;

у банках з приватним капіталом ця частка ще менше – 25 – 35%;

і лише банкам з приватним капіталом вдається тримати цю частку на рівні від 50 до 80%.

Борис Рафалович Заступник голови правління АТ "КОМІНБАНК" (COMINBANK) Ініціативи НБУ щодо нових умов розміщення депозитних сертифікатів, звісно, будуть стимулювати банки залучати клієнтів на більш вигідні відсоткові ставки. Ще не відбулося першої купівлі банками сертифікатів під 25% – як на ринку вже є факти підвищення ставок за депозитами клієнтів в межах 1 – 3%. І це тільки початок, бо адаптуватися потрібно буде всім.

Системна робота регулятора, спрямована на підвищення частки строкових вкладів в загальній структурі депозитного портфеля почала приносити відчутні результати, вважає банкір Іван Світек. Він додає, що попри те, що наразі ще немає офіційних даних за березень, але є впевненість, що вже за підсумками минулого місяця можна буде побачити радикальну зміну статистки щодо нових депозитів на користь саме строкових вкладів.

Це абсолютно логічний рух, зважаючи на той факт, що банки, реагуючи на зміну монетарної політики, вимушені підвищувати ставки за депозитами від трьох місяців, зменшувати дохідність вкладів на менші строки та взагалі припиняти дію надкоротких – менше місяця – депозитів,

– розповів під час розмови з 24 Каналом банкір.

Тож на думку Світека, українцям справді слід користуватися такою нагодою. Оскільки дохідність 20% річних в умовах фіксованого курсу долара, який, схоже, залишатиметься таким щонайменше найближчі 12 місяців – це дуже хороший показник, який може генерувати далеко не кожний бізнес. "До того ж взагалі без будь-якого ризику", – підкреслює банкір.

Нагадаємо! У квітні минулого року Зеленський підписав закон, який на період воєнного стану та протягом трьох місяців після нього гарантує у разі закриття банку повернення всієї суми вкладу. Таким чином Фонд гарантування вкладів зобов'язаний виплатити все, а не лише вклади до 200 тисяч гривень. Тож обираючи банк для депозиту зауважте, чи є він членом Фонду гарантування вкладів.

Чи скористатись нагодою українцям: порада банкіра

Зрозуміло, що від мене ця порада може виглядати заангажованою, але з огляду на гарантування 100% суми вкладу ФГВФО під час дії воєнного стану та три місяці після його скасування, найбільш слушною стратегією зараз є розміщення коштів на депозиті з максимальною ставкою, без прив'язки до розміру фінустанови,

– розповідає Іван Світек.

Він пояснює, що у цього процесу є й інша сторона. Усі зазначені вище зміни вже призвели до зменшення ставок з короткими депозитами строком до трьох місяців. Тож банкір також рекомендує українцям приділити трохи уваги власним заощадженням, що розміщені на таких депозитах.

Більшість з них незалежно від банку мають опцію автопролонгації. Суть якої полягає в автоматичному подовженні вкладу на той самий строк, але вже за ставкою, що діє на момент пролонгації. Тобто якщо, скажімо, клієнт відкрив депозит на 1 місяць під умовні 10% річних та не вимкнув автопролонгацію, депозит буде подовжено ще на місяць. І вже не під 10% річних, а під 8% чи 6% річних – за тією ставкою, яка діє зараз,

– пояснює банкір.

Світек додає, що якщо в клієнта є готовність розмістити ці ж кошти не на один, а на три місяці, він отримає значно вищу ставку. Але щоб скористатися нею, важливо не проґавити момент автопролонгації та своєчасно зупинити поновлення строку старого вкладу.

Що таке депозит і як він працює

Фактично депозит – це один з інструментів для примноження власного капіталу. Ви віддаєте гроші банку на певний період часу під конкретний відсоток, банк же своєю чергою змушує ці гроші працювати – видає кредити іншим вкладникам, вкладає в облігації тощо. Коли термін вашого депозиту спливає, ви забираєте гроші та обіцяний відсоток.

Відповідно існує декілька видів вкладів : термінові та безстрокові.

: термінові та безстрокові. Що стосується виплати відсотків по вашому депозиту, то ви можете отримувати їх щомісяця, з капіталізацією відсотків, або одноразово по закінченню терміну депозиту.

За оцінкою банкірів Комінбанку, у найближчі місяці найпопулярнішими вкладами будуть депозити зі строками від 3 місяців до 1 року. Водночас вони підкреслюють, що ставка сертифіката у 25%, яку запроваджує НБУ з 7 квітня, не буде діяти постійно.

Ми попередньо орієнтуємося на 1 рік, можливо півтора. Відповідно, тренди значних змін ставок і темпів росту за вкладами строком понад 1 рік на ринку, поки що, не проглядаються,

– розповідає Борис Рафалович.

Різниця між довгостроковими та короткостроковими вкладами

Короткостроковими депозитами вважаються ті, які розміщуються на декілька місяців. Також банк може запропонувати відкрити депозит на конкретну кількість днів, а не в місячному вимірі. До слова ставка у 25%, на рівні облікової ставки, стосується якраз короткострокових вкладів – на три місяці.

Довгостроковими ж вважаються вклади, які ви оформлюєте на термін від одного року. Переважно вищі відсотки банки встановлюють якраз на довгострокові вклади.

Довідка: дохідність – це відсоток, який виплачує банк вкладнику. Щоб порахувати реальну дохідність, з суми нарахованих відсотків потрібно відняти податки та середньорічну інфляцію.

Не забудьте про податок

Як і будь-який дохід, зароблені відсотки на вкладах теж обкладаються податком. Податок на доходи фізичних осіб складає 18%. Також вам доведеться сплатити ще додаткових 1,5% військового збору.

Зауважимо, що для сплати податку вам нікуди звертатись не потрібно буде, це зробить за вас банк. Він вирахує розмір податку від суми яку ви накопичили, поклавши гроші на депозит, та поверне вам решту суми.

Важливо! Доходи від депозитів не потрібно вносити у річну декларацію.