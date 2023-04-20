Курс валют у банках
- За даними "Мінфіну", 20 квітня готівковий долар в банках України можна продати в середньому за 37,55 гривні (+5 копійок проти 19 квітня), а купити за 38,07 гривень (+7 копійок).
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- Готівкове євро банки купують за 40,75 гривні (+5 копійок), а продають в середньому за 41,55 гривні (+5 копійок).
Курс в обмінниках України
- В обмінниках купують долар США в середньому за 37,65 гривні (+7 копійок), а продають – за 37,95 гривні (+2 копійки), за даними finance.ua.
- Євро коливається на рівні: купівля – 41,09 гривні (+7 копійок), а продаж – 41,42 гривні (-3 копійки).
Курс на чорному ринку
- На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37,90 гривні (+5 копійок), а продаж – 38 гривень (+5 копійок).
- Євро купують по 41,31 гривні (+6 копійок), а продають за 41,50 гривні (+5 копійок).
Після передсвяткового зміцнення гривні, вже по Великодню ситуація на валютному ринку ввійде у більш звичний темп та економічно обґрунтований стан. Насамперед варто очікувати, що попит і пропозиція на готівкові долар та євро вирівняються, і це відразу позначиться на поточних курсах.