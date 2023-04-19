Курс валют у банках
- За даними "Мінфіну", 18 квітня готівковий долар в банках України можна продати в середньому за 37,50 гривні (без змін проти 17 квітня), а купити за 38 гривень (без змін).
Читайте також Коли НБУ відпустить курс та повернеться до гнучкого курсоутворення: інтерв'ю з Юрієм Гелетієм
- Готівкове євро банки купують за 40,70 гривень (-10 копійок), а продають в середньому за 41,50 гривні (-10 копійок).
Курс в обмінниках України
- В обмінниках купують долар США в середньому за 37,58 гривні (+1 копійка), а продають – за 37,93 гривні (+9 копійок), за даними finance.ua.
- Євро коливається на рівні: купівля – 41,02 гривні (+1 копійка), а продаж – 41,45 гривні (+2 копійки).
Курс на чорному ринку
- На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37,85 гривні (+12 копійок), а продаж – 37,95 гривні (+10 копійок).
- Євро купують по 41,25 гривні (+18 копійок), а продають за 41,45 гривні (+20 копійок).
Після передсвяткового зміцнення гривні, вже по Великодню ситуація на валютному ринку ввійде у більш звичний темп та економічно обґрунтований стан. Насамперед варто очікувати, що попит і пропозиція на готівкові долар та євро вирівняються, і це відразу позначиться на поточних курсах.