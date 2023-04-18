Курс валют у банках
- За даними "Мінфіну", 18 квітня готівковий долар в банках України можна продати в середньому за 37,50 гривні (без змін проти 17 квітня), а купити за 38 гривень (без змін).
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- Готівкове євро банки купують за 40,80 гривень (без змін), а продають в середньому за 41,60 гривні (-5 копійок).
Курс в обмінниках України
- В обмінниках купують долар США в середньому за 37,57 гривні (+7 копійок), а продають – за 37,84 гривні (-13 копійок), за даними finance.ua.
- Євро коливається на рівні: купівля – 41,01 гривні (-3 копійки), а продаж – 41,43 гривні (-11 копійок).
Курс на чорному ринку
- На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37,73 гривні (-10 копійок), а продаж – 37,85 гривні (-14 копійок).
- Євро купують по 41,07 гривні (-23 копійки), а продають за 41,35 гривні (-16 копійок).
Після передсвяткового зміцнення гривні, вже по Великодню ситуація на валютному ринку ввійде у більш звичний темп та економічно обґрунтований стан. Насамперед варто очікувати, що попит і пропозиція на готівкові долар та євро вирівняються, і це відразу позначиться на поточних курсах.