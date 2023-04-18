Курс валют в банках
- По данным "Минфина", 18 апреля наличный доллар в банках Украины можно продать в среднем по 37,50 гривны (без изменений против 17 апреля), а купить за 38 гривен (без изменений).
Читайте также Когда НБУ отпустит курс и вернется к гибкому курсообразованию: интервью с Юрием Гелетием
- Наличное евро банки покупают за 40,80 гривен (без изменений), а продают в среднем по 41,60 гривны (-5 копеек).
Курс в обменниках Украины
- В обменниках покупают доллар США в среднем по 37,57 гривны (+7 копеек), а продают – за 37,84 гривны (-13 копеек), по данным finance.ua.
- Евро колеблется на уровне: покупка – 41,01 гривны (-3 копейки), а продажа – 41,43 г ровные (-11 копеек).
Курс на черном рынке
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37,73 гривны (-10 копеек), а продажа – 37,85 гривны (-14 копеек).
- Евро покупают по 41,07 гривны (-23 копейки), а продают за 41,35 гривны (-16 копеек).
После предпраздничного укрепления гривни уже по Пасхе ситуация на валютном рынке войдет в более привычный темп и экономически обоснованное состояние. Прежде всего, стоит ожидать, что спрос и предложение на наличные доллар и евро выровняются, и это сразу скажется на текущих курсах.