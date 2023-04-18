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Чего ждать от курса этой недели

По мнению директора департамента казначейских операций Юнекс Банка Анны Золотько, в течение этой недели курс доллара на наличном рынке будет колебаться в диапазоне 37,5 – 38,4 гривны за доллар.

А вот банкир Герман Марченко в комментарии 24 Каналу спрогнозировал, что с 17 по 23 апреля доллар будет оставаться в коридоре 36,9 – 37,5 гривны, евро не превысит 41 гривну в цене. Такому курсообразованию будет способствовать сбалансирование предложения и спроса на рынке после праздника.