Курс валют в банках
- По данным "Минфина", 20 апреля наличный доллар в банках Украины можно продать в среднем по 37,55 гривны (+5 копеек против 19 апреля), а купить за 38,07 гривны (+7 копеек).
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- Наличное евро банки покупают за 40,75 гривны (+5 копеек), а продают в среднем по 41,55 гривны (+5 копеек).
Курс в обменниках Украины
- В обменниках покупают доллар США в среднем по 37,65 гривны (+7 копеек), а продают – за 37,95 гривны (+2 копейки), по данным finance.ua.
- Евро колеблется на уровне: покупка – 41,09 гривны (+7 копеек), а продажа – 41,42 г ровные (-3 копейки).
Курс на черном рынке
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37,90 гривны (+5 копеек), а продажа – 38 гривен (+5 копеек).
- Евро покупают по 41,31 гривны (+6 копеек), а продают за 41,50 гривны (+5 копеек).
После предпраздничного укрепления гривни уже по Пасхе ситуация на валютном рынке войдет в более привычный темп и экономически обоснованное состояние. Прежде всего, стоит ожидать, что спрос и предложение на наличные доллар и евро выровняются, и это сразу скажется на текущих курсах.