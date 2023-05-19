Какие профессионалы наиболее нужны

Эксперт из рынке труда, Валентина Гаврюшенко в комментарии для 24 Канала рассказала, что наиболее незакрытых вакансий в гостинично-ресторанном бизнесе – это 7 220 новых вакансий.

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Также больше работы предлагают в строительстве и архитектуре, сфере красоты, ищут людей и на рабочие специальности,

– добавила Гаврюшенко.

Еще популярны остались:

менеджеры по продажам; бухгалтеры;

продавцы-консультанты;

работники логистической сферы;

водители, курьеры;

узкоспециальные профессионалы;

сфера продаж и розничной торговли.

Кто получает самые большие зарплаты

Традиционно высокооплачиваемыми остаются специалисты ИТ-отрасли, например, программисты РНР или Unity developer. Также много платят таким людям: