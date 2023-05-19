Какие профессионалы наиболее нужны
Эксперт из рынке труда, Валентина Гаврюшенко в комментарии для 24 Канала рассказала, что наиболее незакрытых вакансий в гостинично-ресторанном бизнесе – это 7 220 новых вакансий.
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Также больше работы предлагают в строительстве и архитектуре, сфере красоты, ищут людей и на рабочие специальности,
– добавила Гаврюшенко.
Еще популярны остались:
- менеджеры по продажам; бухгалтеры;
- продавцы-консультанты;
- работники логистической сферы;
- водители, курьеры;
- узкоспециальные профессионалы;
- сфера продаж и розничной торговли.
Кто получает самые большие зарплаты
Традиционно высокооплачиваемыми остаются специалисты ИТ-отрасли, например, программисты РНР или Unity developer. Также много платят таким людям:
- медиабайеру – 52 500 гривен;
- водителю-международнику – 40 000 гривен;
- бизнес-аналитику – 32 500 гривен;
- арматурщику, рихтовщику, риелтору – 30 000 гривен.