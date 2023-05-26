СБУ відзвітувала про черговий успіх у боротьбі з російськими олігархами. Цього разу вдалося арештувати дороге майно Олександра Верховського.

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Арешт судна вартістю мільярд гривень

Суд за матеріалами СБУ наклав арешт на судно російського олігарха Олександра Верховського "Бухта Соколовская". Його вартість оцінюють в 1 мільярд гривень.

СБУ встановила, що російський олігарх перебуває у найближчому оточенні Кремля. Також він є одним з головних спонсорів війни окупантів проти України.

У ході розслідування з'ясувалося, що риболовецький бізнес був завісою, за допомогою якого Верховський перераховував мільярди до бюджету Росії. Арештований траулер перебував у торговельному "флоті" олігарха.

Повідомляється, що судно до початку повномасштабної війни перебувало на суднобудівельному заводі у Миколаєві. Для того, щоб обійти санкції, олігарх переоформив корабель на одну з компаній Приморського краю. СБУ викрило оборудку та сприяло арешту майна.

Зараз судно передали АРМА – Національному агенству України питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.