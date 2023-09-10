На аукціон знову виставили недобудований готель на Закарпатському курорті: як стартова ціна

На Закарпатському курорті Шаян виставили на продаж недобудований готель. Комплекс повинен "піти з молотка" 18 вересня.

Шаян – це популярне курортне місце на Закарпатті, розташоване неподалік Хуста. Інвестори мають можливість створити тут нове місце відпочинку для туристів.

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Що продають та яка ціна

18 вересня в електронній системі "Prozorro. Продажі" лот виставлять на продаж. В нього входить будівля 3 поверхи, яка має площу 700 квадратних метрів, та земельна ділянка під житлову та громадську забудову площею 0,09 гектара.

Адреса активу – с. Шаян, Закарпатська область, вул. Центральна, 66. Стартова ціна об'єкта складає 15,2 мільйона гривень. Його вже намагалися продати, але перші торги не виявили переможця.

Сміливість – ознака успішних людей, які не женуться за трендами, а створюють їх. Зі Škoda Kamiq ви відчуєте це повною мірою! Завдяки емоційному дизайну компактний кросовер виділяється із загального потоку машин, а комфортний інтер’єр та продумані функції зроблять пересування міськими джунглями приємною забавою, навіть у понеділок чи в години пік.

Новим власникам доведеться інвестувати не тільки у добудову об'єкта, а й "розкрутити" нове місце відпочинку, що в умовах високої конкуренції може стати цікавим викликом.

В деяких готелях в Шаяні ціни за добу сягають 6 тисяч гривень, тому потенційно об'єкт може приносити чималий дохід.