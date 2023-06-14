Гральний бізнес вже заплатив у рази більше податків, ніж за весь 2022 рік: звідки така щедрість

Гральний бізнес почав сплачувати у рази більше податків. Виявляється, причиною могло бути розслідування Бюро економічної безпеки.

Минає лише екватор 2023 року, а сума податків, які сплатив гральний бізнес, вже в рази перевищує минулорічні показники. Причиною називають розслідування Бюро економічної безпеки.

Читайте також Відкриття власного бізнесу: перелік факторів, які варто врахувати

Гральний бізнес почав сплачувати більше податків

Лише за 5 місяців поточного року компанії, які працюють у сфері грального бізнесу онлайн, заплатили аж у 4 рази більше податків, аніж за весь 2022 рік. Станом на 1 червня сума сплачених гральним бізнесом податків склала 2,2 мільярда гривень.

БЕБ повідомляє, що у 2021 році гральний бізнес заплатив лише 34,5 мільйона гривень податків, минулого року – 549,7 мільйона гривень. Коли ж БЕБ почало розслідування, сума податків почала зростати у геометричній прогресії.

Також ліквідовано та позбавлено ліцензії два банки, через які пройшло 20 мільярдів гривень. БЕБ встановило, що розмір несплачених податків від компаній, які були задіяні у злочинній схемі, перевищує 1,3 мільярда гривень.

Частину онлайн-казино та букмекерських компаній позбавили ліцензій, після чого усі інші учасники ринку почали відповідальніше ставитися до податків.