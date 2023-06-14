Проходит только экватор 2023 года, а сумма налогов, уплативших игорный бизнес, уже в разы превышает прошлогодние показатели. Причиной называют расследование Бюро по экономической безопасности.

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Игорный бизнес начал платить больше налогов

Только за 5 месяцев текущего года компании, работающие в сфере игорного бизнеса онлайн, заплатили в 4 раза больше налогов, чем за весь 2022 год. По состоянию на 1 июня сумма уплаченных игорным бизнесом налогов составила 2,2 миллиарда гривен.

БЭБ сообщает, что в 2021 году игорный бизнес заплатил всего 34,5 миллиона гривен налогов, в прошлом году – 549,7 миллиона гривен. Когда БЭБ начало расследование, сумма налогов начала расти в геометрической прогрессии.

Также ликвидированы и лишены лицензии два банка, через которые прошло 20 миллиардов гривен. БЭБ установило, что размер неуплаченных налогов от компаний, задействованных в преступной схеме, превышает 1,3 миллиарда гривен.

Часть онлайн-казино и букмекерских компаний лишили лицензий, после чего все остальные участники рынка стали более ответственно относиться к налогам.