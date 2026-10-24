До 2,5 мільйона гривень на бізнес: як отримати збільшений грант через Дію

Українські підприємці можуть отримати до 500 тисяч гривень на започаткування власної справи та до 2,5 мільйона гривень на масштабування бізнесу. Оновлена програма "Власна справа" передбачає не лише більші суми підтримки, а й розширений перелік витрат – від обладнання та оренди до розробки інтернет-магазину й автоматизації процесів.

Скільки грошей можна отримати на власну справу

За оновленою програмою "Власна справа" розмір фінансової підтримки залежить від мети проєкту - відкриття нового бізнесу чи розвитку вже наявного.

На започаткування власної справи передбачені такі суми:

від 100 тисяч до 300 тисяч гривень – базовий грант;

до 500 тисяч гривень – максимальна сума з урахуванням додаткових умов програми.

Для масштабування бізнесу можна отримати:

від 500 тисяч до 1,5 мільйона гривень – базовий грант;

до 2,5 мільйона гривень – максимальна сума.

А вимоги до отримувачів відрізняються. Для базового гранту на відкриття бізнесу немає загальної вимоги створювати робоче місце. Натомість заявник, який претендує на грант для масштабування, повинен створити щонайменше одне нове робоче місце.

Як збільшити суму гранту

Розмір підтримки можуть підвищити залежно від віку заявника, характеристик бізнесу та місця реалізації проєкту. Для цього до базової суми застосовують надбавки:

5% – для заявників віком від 18 до 25 років включно;

20% – зокрема, для ветеранського бізнесу, платників ПДВ, власників чинного патенту України на винахід або корисну модель, внутрішньо переміщених осіб із досвідом підприємництва понад шість місяців і релокованих підприємств. Таке підвищення також передбачене для проєктів, які створюють два нові робочі місця;

30% – для проєктів на визначених прифронтових територіях, а також для відновлення основних засобів виробництва, знищених або пошкоджених унаслідок збройної агресії Росії;

50% – для проєктів у визначених пріоритетних секторах економіки.

Важливо! Якщо бізнес-проєкт відповідає кільком умовам, підвищення додаються. Однак це не означає, що підприємець може отримати більше за встановлену максимальну суму: ліміт становить 500 тисяч гривень на започаткування справи та 2,5 мільйона гривень на масштабування.

На що дозволено витрачати грантові кошти

Оновлена програма передбачає ширший перелік витрат, ніж лише закупівля обладнання. Підприємець може спрямувати гроші на потреби, необхідні для запуску або розвитку справи.

Зокрема, грант для відкриття бізнесу в Україні, можна використати на:

обладнання, інструменти, машини та механізми;

комерційний і виробничий транспорт;

ремонт приміщень та обладнання;

закупівлю сировини, матеріалів і товарів;

оренду нежитлових приміщень, земельних ділянок та обладнання;

програмне забезпечення, зокрема CRM, ERP, бухгалтерські й кібербезпекові рішення;

створення або вдосконалення сайту та інтернет-магазину;

цифровізацію й автоматизацію бізнесу;

маркетинг, рекламу, брендинг і дизайн пакування;

створення фото- та відеоконтенту;

окремі витрати, пов'язані з інтелектуальною власністю.

Таким чином, грант можна спрямувати не лише на придбання фізичних активів, а й на розвиток онлайн-продажів, просування бренду та оптимізацію робочих процесів. Витрати мають відповідати умовам програми.

Які переваги передбачені для ветеранів

Ветерани та члени їхніх родин можуть претендувати на збільшення гранту на 20%, якщо відповідають вимогам програми. Для цього необхідно зареєструватися як суб'єкт ветеранського підприємництва.

Остаточна сума залежить від базового розміру гранту та наявності інших підстав для підвищення. Водночас діють загальні максимальні ліміти фінансування.

Як подати заявку на грант через Дію

Щоб взяти участь у програмі, потрібно підготувати бізнес-план і подати заяву через портал Дія.

Послідовність дій така:

Авторизуватися на порталі Дія.

Сформувати заяву та обрати уповноважений банк.

Вказати напрям діяльності й строк реалізації проєкту - два, три або п'ять років.

Заповнити необхідні відомості та додати бізнес-план.

Підписати й надіслати заяву.

Зазначимо! Бізнес-план є обов'язковим документом. Без нього заяву не розглядатимуть.

Після схвалення гранту отримувач має 20 календарних днів, щоб зареєструвати ФОП або ТОВ та відкрити рахунок в обраному банку. Для вже зареєстрованого ФОП або ТОВ строк на відкриття рахунку становить 10 днів. Після зарахування грошей їх потрібно використати протягом трьох місяців.

За умовами запуску оновленої програми, можливість подати заявку спочатку мала з'явитися через Sense Bank, а згодом – через Ощадбанк і ПриватБанк. Перед поданням варто перевірити актуальний перелік банків-партнерів та чинні умови на порталі Дія.

До слова, при відкритті власної справи підприємцям варто визначитись з формою бізнесу. Наприклад, для фрилансу, торгівлі чи наданні послуг – найчастіше обирають ФОП. А от ТОВ буде зручним для компаній, де є кілька засновників, або ж більший оборот коштів.