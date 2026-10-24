До 2,5 миллиона гривен на бизнес: как получить увеличенный грант через "Дию"

Сколько денег можно получить на собственное дело

Согласно обновленной программе"Собственное дело" размер финансовой поддержки зависит от цели проекта – открытия нового бизнеса или развития уже существующего.

Реклама Adv

На открытие собственного дела предусмотрены такие суммы:

от 100 тысяч до 300 тысяч гривен – базовый грант;

до 500 тысяч гривен – максимальная сумма с учетом дополнительных условий программы.

Для расширения бизнеса можно получить:

от 500 тысяч до 1,5 миллиона гривен – базовый грант;

до 2,5 миллиона гривен – максимальная сумма.

При этом требования к получателям различаются. Для базового гранта на открытие бизнеса нет общего требования по созданию рабочего места. Зато заявитель, претендующий на грант для расширения бизнеса, должен создать как минимум одно новое рабочее место.

Как увеличить сумму гранта

Размер поддержки может быть увеличен в зависимости от возраста заявителя, характеристик бизнеса и места реализации проекта. Для этого к базовой сумме применяются надбавки:

5% – для заявителей в возрасте от 18 до 25 лет включительно;

20% – в частности, для ветеранского бизнеса, плательщиков НДС, владельцев действующего патента Украины на изобретение или полезную модель, внутренне перемещенных лиц с опытом предпринимательства более шести месяцев и релоцированных предприятий. Такое повышение также предусмотрено для проектов, создающих два новых рабочих места;

30% – для проектов на определенных прифронтовых территориях, а также для восстановления основных средств производства, уничтоженных или поврежденных в результате вооруженной агрессии России;

50% – для проектов в определенных приоритетных секторах экономики.

Важно! Если бизнес-проект соответствует нескольким условиям, повышения суммы суммируются. Однако это не означает, что предприниматель может получить больше установленной максимальной суммы: лимит составляет 500 тысяч гривен на открытие бизнеса и 2,5 миллиона гривен на расширение деятельности.

Что разрешено тратить с грантовых средств

Обновленная программа предусматривает более широкий перечень расходов, чем просто закупка оборудования. Предприниматель может направить средства на нужды, необходимые для запуска или развития бизнеса.

В частности, грант на открытие бизнеса в Украине можно использовать на:

оборудование, инструменты, машины и механизмы;

коммерческий и производственный транспорт;

ремонт помещений и оборудования;

закупку сырья, материалов и товаров;

аренду нежилых помещений, земельных участков и оборудования;

программное обеспечение, в частности CRM, ERP, бухгалтерские и кибербезопасные решения;

создание или совершенствование сайта и интернет-магазина;

цифровизацию и автоматизацию бизнеса;

маркетинг, рекламу, брендинг и дизайн упаковки;

создание фото- и видеоконтента;

отдельные расходы, связанные с интеллектуальной собственностью.

Таким образом, грант можно направить не только на приобретение материальных активов, но и на развитие онлайн-продаж, продвижение бренда и оптимизацию рабочих процессов. Расходы должны соответствовать условиям программы.

Какие преимущества предусмотрены для ветеранов

Ветераны и члены их семей могут претендовать на увеличение гранта на 20%, если соответствуют требованиям программы. Для этого необходимо зарегистрироваться в качестве субъекта ветеранского предпринимательства.

Окончательная сумма зависит от базового размера гранта и наличия других оснований для увеличения. При этом действуют общие максимальные лимиты финансирования.

Как подать заявку на грант через "Дию"

Чтобы принять участие в программе, необходимо подготовить бизнес-план и подать заявку через портал "Дія".

Последовательность действий такая:

Авторизоваться на портале "Дія".

Оформить заявку и выбрать уполномоченный банк.

Указать направление деятельности и срок реализации проекта – два, три или пять лет.

Заполнить необходимые данные и приложить бизнес-план.

Подписать и отправить заявку.

Обратите внимание! Бизнес-план является обязательным документом. Без него заявка не будет рассматриваться.

После одобрения гранта получатель имеет 20 календарных дней, чтобы зарегистрировать ФЛП или ООО и открыть счет в выбранном банке. Для уже зарегистрированного ФЛП или ООО срок на открытие счета составляет 10 дней. После зачисления средств их необходимо использовать в течение трех месяцев.

Согласно условиям запуска обновленной программы, возможность подать заявку сначала должна была появиться через Sense Bank, а впоследствии – через Ощадбанк и ПриватБанк. Перед подачей стоит проверить актуальный перечень банков-партнеров и действующие условия на портале "Дія".

К слову, при открытии своего дела предпринимателям стоит определиться с формой ведения бизнеса. Например, для фриланса, торговли или оказания услуг чаще всего выбирают ФЛП. А вот ООО будет удобно для компаний, где есть несколько учредителей или более крупный оборот средств.