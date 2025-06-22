Молоді українці отримають гранти на старт власної справи

Молоді українці віком від 18 до 25 років отримають гранти до 150 тисяч гривень для втілення власних бізнес-ідей у рамках молодіжного напряму державної програми "Власна справа". Переможцями стали 40 молодих громадян.

Підтримка молодих підприємців

Фінансова підтримка має допомогти молоді покрити стартові витрати, зокрема оренду приміщення, придбання обладнання та запуск підприємницької діяльності, повідомила Державна служба зайнятості, передає 24 Канал.

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З вересня 2024 року таку допомогу вже отримали 360 молодих підприємців, які активно розвивають власні справи, та як наслідок, сприяють економічному розвитку держави. Від початку дії програми у 2022 році оформлено 26 тисяч мікрогрантів, що дозволило створити понад 48 тисяч робочих місць.

Скільки грошей виділили на програму

Крім того, у межах десятої хвилі програми на 2025 рік ще 491 підприємець отримає мікрогранти на загальну суму майже 157 мільйонів гривень. За попередніми оцінками, це дозволить створити 959 нових робочих місць.

Учасники найчастіше обирають такі сфери:

оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспорту – 32%;

готельно-ресторанний бізнес – 16%;

переробна промисловість – 12%;

сфера послуг – 9%;

охорона здоров'я та соціальна допомога – 6%.

Цікаво, що більшість отримувачів мікрогрантів – жінки, які складають дві третини всіх учасників програми. Окремо в межах ветеранського напряму програми "Власна справа" 87 переможців отримають фінансування на загальну суму майже 42 мільйони гривень для старту або розширення власного бізнесу.