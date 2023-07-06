Можна отримати до 150 тисяч доларів: в USAID запустили грантову програму для українців

Міжнародні партнери продовжують підтримувати Україну на різних рівнях. Зокрема, програма USAID спільно з Мінекономіки запустили нову ініціативу для українських підприємців.

Йдеться про програму "Конкурентоспроможна економіка України", у рамках якої представники малого та середнього бізнесу можуть отримати фінансову підтримку на 2,5 мільйона доларів США.

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Гранти для українського бізнесу

Українським малим та середнім переробним підприємствам планують надати орієнтовно 25 грантів. Сума фінансової допомоги буде коливатися в діапазоні від 75 до 150 тисяч доларів. Коштами від USAID прагнуть підтримати бізнеси, які працюють у напрямку виробництва інноваційних продуктів, модернізації виробництва та скороченню ручної праці.

Попри війну держава разом з міжнародними партнерами вживають всіх заходів для підтримки аграріїв та забезпечення продовольчої безпеки,

– інформують у Комітеті з питань аграрної та земельної політики.

Завдяки програмі "Конкурентоспроможна економіка України" також мають на меті реалізувати й таких планів:

Створення більш висококваліфікованих робочих місць;

Підвищення ефективності використання інших ресурсів;

Налагодження процесу імпортозаміщення на українському ринку та/або експорту української продукції для заповнення ніш, які раніше займала російська та білоруська продукція;

Локалізація виробництва товарів, потрібних для відбудови.

В Україні планують збудувати. Цей проєкт хоче реалізувати американська компанія Wasatch Group у 2023 – 2024 роках. Це буде житло у Київській області для людей, які втратили свої помешкання через російські обстріли.

Усі охочі можуть подавати заявки з 3 липня до 15 грудня 2023 року. Процес прийому заявок триватиме в кілька етапів з такими дедлайнами: