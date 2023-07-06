Можна отримати до 150 тисяч доларів: в USAID запустили грантову програму для українців
Джерело:Верховна Рада України
Міжнародні партнери продовжують підтримувати Україну на різних рівнях. Зокрема, програма USAID спільно з Мінекономіки запустили нову ініціативу для українських підприємців.
Йдеться про програму "Конкурентоспроможна економіка України", у рамках якої представники малого та середнього бізнесу можуть отримати фінансову підтримку на 2,5 мільйона доларів США.
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Гранти для українського бізнесу
Українським малим та середнім переробним підприємствам планують надати орієнтовно 25 грантів. Сума фінансової допомоги буде коливатися в діапазоні від 75 до 150 тисяч доларів. Коштами від USAID прагнуть підтримати бізнеси, які працюють у напрямку виробництва інноваційних продуктів, модернізації виробництва та скороченню ручної праці.
Попри війну держава разом з міжнародними партнерами вживають всіх заходів для підтримки аграріїв та забезпечення продовольчої безпеки,
– інформують у Комітеті з питань аграрної та земельної політики.
Завдяки програмі "Конкурентоспроможна економіка України" також мають на меті реалізувати й таких планів:
- Створення більш висококваліфікованих робочих місць;
- Підвищення ефективності використання інших ресурсів;
- Налагодження процесу імпортозаміщення на українському ринку та/або експорту української продукції для заповнення ніш, які раніше займала російська та білоруська продукція;
- Локалізація виробництва товарів, потрібних для відбудови.
Усі охочі можуть подавати заявки з 3 липня до 15 грудня 2023 року. Процес прийому заявок триватиме в кілька етапів з такими дедлайнами:
- 15 серпня;
- 15 жовтня;
- 15 грудня.