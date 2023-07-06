Речь идет о программе "Конкурентоспособная экономика Украины", в рамках которой представители малого и среднего бизнеса могут получить финансовую поддержку на 2,5 миллиона долларов США.
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Гранты для украинского бизнеса
Украинским малым и средним перерабатывающим предприятиям планируют предоставить ориентировочно 25 грантов. Сумма финансовой помощи будет колебаться в диапазоне от 75 до 150 тысяч долларов. Средствами от USAID стремятся поддержать бизнесы, работающие в направлении производства инновационных продуктов, модернизации производства и сокращении ручного труда.
Несмотря на войну государство вместе с международными партнерами принимают все меры для поддержки аграриев и обеспечения продовольственной безопасности,
– информируют в Комитете по вопросам аграрной и земельной политики.
Благодаря программе "Конкурентоспособная экономика Украины" также призваны реализовать и следующие планы:
- Создание более высококвалифицированных рабочих мест;
- повышение эффективности использования других ресурсов;
- налаживание процесса импортозамещения на украинском рынке и/или экспорта украинской продукции для заполнения ниш, которые ранее занимала российская и белорусская продукция;
- Локализация производства товаров, необходимых для восстановления.
Все желающие могут подавать заявки с 3 июля по 15 декабря 2023 года. Процесс приема заявок будет продолжаться в несколько этапов со следующими дедлайнами:
- 15 августа;
- 15 октября;
- 15 декабря.