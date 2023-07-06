Речь идет о программе "Конкурентоспособная экономика Украины", в рамках которой представители малого и среднего бизнеса могут получить финансовую поддержку на 2,5 миллиона долларов США.

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Гранты для украинского бизнеса

Украинским малым и средним перерабатывающим предприятиям планируют предоставить ориентировочно 25 грантов. Сумма финансовой помощи будет колебаться в диапазоне от 75 до 150 тысяч долларов. Средствами от USAID стремятся поддержать бизнесы, работающие в направлении производства инновационных продуктов, модернизации производства и сокращении ручного труда.

Несмотря на войну государство вместе с международными партнерами принимают все меры для поддержки аграриев и обеспечения продовольственной безопасности,

– информируют в Комитете по вопросам аграрной и земельной политики.

Благодаря программе "Конкурентоспособная экономика Украины" также призваны реализовать и следующие планы:

Создание более высококвалифицированных рабочих мест;

повышение эффективности использования других ресурсов;

налаживание процесса импортозамещения на украинском рынке и/или экспорта украинской продукции для заполнения ниш, которые ранее занимала российская и белорусская продукция;

Локализация производства товаров, необходимых для восстановления.

Любопытно! В Украине планируют построить 600 модульных домиков. Этот проект хочет реализовать американская компания Wasatch Group в 2023 – 2024 годах. Это будет жилье в Киевской области для людей, которые потеряли свои помещения из-за российских обстрелов.

Все желающие могут подавать заявки с 3 июля по 15 декабря 2023 года. Процесс приема заявок будет продолжаться в несколько этапов со следующими дедлайнами: