Російські окупанти взялися за майно західних компаній, які вирішили покинути їхній ринок через війну проти України. Вірні посіпаки ворога у Білорусі вже кинулися випрошувати майно цивілізованих корпорацій.

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Завод Volvo як подяка за вірність

Посольство Білорусі у Росії вже склало список об'єктів, які належали західним компаніям, та сподівається отримати бодай частину з них. Один з них таки незабаром стане власністю Лукашенка.

Зокрема, йдеться про колишній завод вантажних автомобілів Volvo, який розташований біля Калуги. Білоруський диктатор вже зумів випросити об'єкт у губернатора того регіону Владислава Шапши.

Завод є новісіньким, але використати його потенціал білорусам навряд чи вдасться. Вони хочуть робити там вантажівки МАЗ, пасажирські автобуси та електричний транспорт. Враховуючи галактичну різницю між шведським та білоруським автопромом, можна вже складати анекдоти та меми про машини, які білорусам вдасться реалізувати на цьому підприємстві.

Нагадаємо, Volvo Group пішов з російського ринку ще у 2022 році, а свою дочірню компанію закрив.