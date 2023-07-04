Черговим міжнародним спонсором війни в Україні визнали корпорацію Unilever. В Україні ця компанія відома та представлена Domestos, Axe, Rexona, Dove та іншими.

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НАЗК назвало ще одного спонсора війни в Україні

Наразі відомо, що у Росії в Unilever працевлаштовані понад 3000 осіб. Зокрема, можна згадати про їхні підприємства в Омську, Єкатеринбурзі, Санкт-Петербурзі та Тулі, які продовжують функціонувати, як й офіси – операційну діяльність, забезпечуючи присутність брендів у точках продажу.

Виторг одного із найпотужніших гравців у секторі продуктів та побутової хімії зріс до 60,1 мільярда євро або на 14,5%. Ба більше, в Unilever зафіксували зростання обсягів продажів у всіх категоріях. Найкращу динаміку продемонструвала косметика зі зростанням на 20,8%.

НАЗК визнало Unilever спонсором війни проти України / Інфографіка НАЗК

До теми! Раніше до міжнародних спонсорів війни компанію з трійки світових лідерів у секторі виробництва продуктів. Це компанія Mondelēz International. Також варто згадати, що цей статус отримала одна з найбільших будівельних компаній у світі, яка "родом" з Китаю.

Через присутність на російському ринку компанія Unilever сплачує значні суми до державного бюджету агресора у форматі податків. Таким чином, цей бізнес робить внесок у фінансування геноцидної війни Росії проти України. Тим паче якщо врахувати, що чистий прибуток корпорації від бізнесу у Росії зріс майже на 25%.

Також варто наголосити, що після початку повномасштабної війни Росії проти України компанія Unilever пообіцяла призупинити імпорт та експорт на ринок агресора, а також відмовитися від медійних та рекламних витрат.