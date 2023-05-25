Йдеться про компанію Mondelēz International, яка має статус найбільшої у Північній Америці. Крім того, ця корпорація входить до трійки світових лідерів у секторі виробництва продуктів.

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Загалом чимало компаній та бізнесів, для яких репутація важливіша за прибутки на ринку агресора, ухвалили рішення про припинення своєї діяльності у Росії після початку повномасштабної війни проти України. Проте компанія Mondelēz International продовжує працювати на російському ринку.

У Росії компанія Mondelēz International працює за посередництва ТОВ "Мон’дэлис Русь" та платить податки до державного бюджету. Для прикладу, наведемо такі дані за 2022 рік, протягом якого уже тривала повномасштабна агресія проти України:

Філіал Mondelez на ринку агресора отримав прибуток у розмірі 339 мільйонів доларів . За рік цей показник зріс на 303% ;

. За рік цей показник зріс на ; Виторг компанії склав 1 мільярд доларів США , зрісши за минулий рік на 38% ;

, зрісши за минулий рік на ; Бюджет агресора компанія поповнила на більше, ніж 61 мільйон доларів.

Цікаво, що у Mondelez активно розповідає про благодійність направлену на допомогу дітям, які постраждали від повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Водночас корпорація продовжує розвивати бізнес на ринку агресора, який, найімовірніше, вважає перспективним. Тож виробник печива OREO, "Ведмедиків Барні", крекерів TUC, жувальної гумки Dirol та льодяників Halls продовжує поповнювати бюджет агресора на мільйони доларів.