Внаслідок постійних обстрілів, які здійснюють російські окупанти, а також руйнувань для багатьох українців питання помешкання стало вкрай болючим. Україна шукає усі можливі шляхи вирішення цієї проблеми та закликає міжнародний бізнес долучатися до допомоги.

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Американські інвестиції

У 2023 – 24 роках американська компанія Wasatch Group збудує в Київській області 600 повністю мебльованих модульних будинків для людей. Їх нададуть людям, чиє помешкання зруйнували російські окупанти. Відповідний проєкт вже презентували Володимиру Зеленському.

Також компанія збудує "Містечко Хансена". Це багатоквартирний житловий комплекс, головне ідея якого – створити велику громаду ветеранів, людей похилого віку, вдів, сиріт та людей з обмеженими можливостями. Тут буде не лише житло, а й центри медичного та психологічного догляду, фізіотерапії, арттерапії та багато іншого.

У плани компанії входить будівництво житлових будинків для людей похилого віку, які втратили своє житло через війну. Зеленський пообіцяв, що наша держава робитиме усе можливе, аби підтримувати та поширювати такі ініціативи.